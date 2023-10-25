「拯救遺棄寵物中心」創辦人殘酷對待動物罪成候判　官：不排除判監 (18:14)

被告黃慧賢（64歲）遭票控於2021年8月5日在天水圍流浮山上白泥31號「拯救遺棄寵物中心」內導致5隻狗隻受到不必要的痛苦。當天執法部門突擊搜查狗場發現涉案犬隻，其中一隻狗送往愛護動物協會，另4隻狗交由晶片的登記人、即中心前董事照顧。

控方早前傳召與被告成立該中心的前董事作供，前董事因與被告意見不合而在同年7月離開中心，又稱中心有約三百隻狗，但人手不足。被告自辯供述，她曾為該中心出資達7位數的金額，已盡最大努力照顧狗隻；她知悉有狗隻出現脫肛問題，事發當日正安排另一隻狗見獸醫。

鄭官分析證供指，辯方花上不少時間批評前董事的誠信，稱前董事濫用中心名義籌款，不過即使前董事干犯商業欺詐罪，不等於被告沒有違法。辯方不爭議獸醫專家的意見，爭議在於狗隻是否因被告的作為等而受痛苦。

鄭官指出，被告聲稱每日為犬隻清潔，涉事狗隻有頸傷、皮膚發炎、耳朵傳出惡臭，身上流血流膿，甚至腳趾脫落，獸醫推斷嚴重傷患經過幾日至數周所衍生，被告必然知悉。法庭難以理解她沒為意亦無帶牠們及早診治；不論她有否留意犬隻情况，亦屬不合理地使5隻狗受苦。辯方呈上片段力陳，該中心的犬隻生活快樂，鄭官稱這一點極其量只是求情理由，終裁定被告罪成。