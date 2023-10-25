2023施政報告︳推動使用電動的士　日後油站設充電器或讓「的士優先」　研為充電收費設限 (17:34)

政府於去年2月《財政預算案》 提出為的士業界提供上限35萬元的百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵業界轉型電動的士，當時當局稱全港有2部電動的士正營運，貸款計劃上月正式推出，消息透露，本港現時純電動的士不足10輛。

政府消息人士形容，一輛的士日均可行走400公里，充電需求大，加上業界期望在交更時間可完成充電，政府為業界提供充電器的工作有挑戰，當局今年內會向油站營運商提供加裝充電器的營運要求資料，開放予營運商申請。消息又稱，會研究油站內可否提供飲食﹐令的士司機可善用等候充電時的時間。

至於整體充電設施，報告指政府目標2027年中前將香港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個，今年底起政府停車場免費充電服務市場化，據悉當局會研究在過渡階段為私家車收費水平亦引入規管，會參考同區私人充電位收費水平定價，以及設收費上限等，但長遠會由市場自由定價。另明年上半年政府會制訂全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，今年底至明年內繼續試驗更多新能源車輛，包括電動公共小巴、電動重型貨車、電動旅遊巴、氫能雙層巴士和氫能洗街車。

除了電動車，政府在報告亦提出發展氫能，明年上半年會制訂《香港氫能發展策略》，展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的準備工作，2025年向立法會提交草案。據悉當局或放寬氫能車可通過隧道，而參考外國經驗後，重型車未來主要推動轉型為氫能，巴士未來以氫能或電動發展則尚待試驗何者更具效益。

海上綠色運輸方面，據悉明年會有首輛電動船投入營運。另政府會研究為本地船舶及遠洋船提供綠色甲醇加注可行性，據悉明年會做可行性研究及公布行動綱領，包括如何建設加注設施和供應鏈等；另亦會研究遠洋船提供液化天然氣（LNG）加注技術，令訪港船隻可在港「入氣」 。

至於航空運輸，政府稱各地航空公司正加大使用可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel， SAF），機管局會制訂行動計劃推動航空公司在香港注入使用。