「姜牧師」等4人六四犯聚罪脫　官接納採訪說法　指六四非普通日子有報道價值 (16:24)

被告分別是陳志堅、「姜牧師」姜嘉偉、鄒心怡及黃振南，各被票控於2021年6月5日凌晨12時03分，在銅鑼灣怡和街及東角道交界，無合法權限及合法辯解下參與受禁群組聚集。

裁判官裁決時指，陳與鄒選擇自辯，指兩人與姜均為同事。當日兩人在銅鑼灣分別進行採訪及直播。及至晚上11時，兩人遇見姜後，互相報告所見所聞。及後有警員上前盤查，陳及鄒向警方出示記者證件。

裁判官續指，規例定明傳媒獲豁免於受禁群組聚集罪，惟控方立場是各被告並非進行採訪工作。官分析指，六四當日對於記者是有報導價值，當日警方展示高度關注，派員在銅鑼灣駐守，而記者留守現場，注意事態亦是工作之一，不一定要進行拍攝或筆錄才算工作。因此考慮案發時背景，認為部分被告進行傳媒工作的說法可能屬真，故裁定4人罪名不成立。