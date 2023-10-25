施政報告｜懲教署年底設立德學院　涵職業體藝國教　完成課程等同文憑試五科二級 (15:42)

政府消息人士表示，懲教署增設的「立德學院」，根據在囚者性別比例，首年供60男及15女報讀，男性在囚者以面授方式上課，女性在囚者則以遙距方式參與，並有導師在場輔助；全日制課程適用達到中六資歷、及年滿廿一歲在囚者報讀，相關人士要有良好行為及學習能力，經評審委員會審核後便可以全日制形式就讀，內容涵蓋職業、體藝及國民教育等。

另外，保安局將與大灣區其他城市制定《粵港澳大灣區應急救援行動方案》。消息人士稱，局方正與內地應急管理廳及澳門保安司等有關部門商討，方案最快明年內制定，將會涵蓋各地交流資訊方式、定期演練，及制定技術人員和裝備清單等，方便因應突發情况進行借調。至於負責管理及指揮的部門，消息人士表示，暫沿用「屬地原則」，舉例本港出現突發事故，將由保安局協調。據悉相關方案一旦落實，將取代粵港及粵澳等昔日兩地合作機制；而相關部門每年會持續演練，並強調方案會因應過往行動成效，適時檢討和修訂。

保安局連同維護國家安全委員會，將於明年內設置國家安全展覽廳，製作教材並培訓地區導師，在各社區推廣國安教育，加強市民對國安認識，提高市民自覺地維護國安。政府消息人士稱，展覽廳將會在香港歷史博物館設置，暫時預計是一層，全年運作，期望每年有約十萬人次參觀，主要用作支援學生及團體就國安議題提供互動認識。