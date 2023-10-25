明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

施政報告｜懲教署年底設立德學院　涵職業體藝國教　完成課程等同文憑試五科二級 (15:42)

新一份《施政報告》提到，懲教署今年底前會設立「立德學院」，為成年在囚者提供自願報讀性質的全日制持續教育課程，協助他們自我裝備重投社會。政府消息人士指，立德學院分別在白沙灣懲教所及羅湖懲教所設立，首年有75個學位；而報讀者通過考核後，持有相等於中學文憑試五科二級的認可資格。

政府消息人士表示，懲教署增設的「立德學院」，根據在囚者性別比例，首年供60男及15女報讀，男性在囚者以面授方式上課，女性在囚者則以遙距方式參與，並有導師在場輔助；全日制課程適用達到中六資歷、及年滿廿一歲在囚者報讀，相關人士要有良好行為及學習能力，經評審委員會審核後便可以全日制形式就讀，內容涵蓋職業、體藝及國民教育等。

另外，保安局將與大灣區其他城市制定《粵港澳大灣區應急救援行動方案》。消息人士稱，局方正與內地應急管理廳及澳門保安司等有關部門商討，方案最快明年內制定，將會涵蓋各地交流資訊方式、定期演練，及制定技術人員和裝備清單等，方便因應突發情况進行借調。至於負責管理及指揮的部門，消息人士表示，暫沿用「屬地原則」，舉例本港出現突發事故，將由保安局協調。據悉相關方案一旦落實，將取代粵港及粵澳等昔日兩地合作機制；而相關部門每年會持續演練，並強調方案會因應過往行動成效，適時檢討和修訂。

保安局連同維護國家安全委員會，將於明年內設置國家安全展覽廳，製作教材並培訓地區導師，在各社區推廣國安教育，加強市民對國安認識，提高市民自覺地維護國安。政府消息人士稱，展覽廳將會在香港歷史博物館設置，暫時預計是一層，全年運作，期望每年有約十萬人次參觀，主要用作支援學生及團體就國安議題提供互動認識。

相關字詞﹕施政報告 懲教署 立德學院 保安局 編輯推介

上 / 下一篇新聞