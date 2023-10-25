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施政報告｜設電商發展專責小組　消息：最快明年舉行數次「香港購物節」 (15:38)

新一份施政報告提到，商務及經濟發展局將會成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助香港中小企拓展內地電子商貿業務，並擬在內地電商平台舉辦「香港購物節」，提升本港品牌的知名度和拓展內銷市場。消息人士稱，專責小組最快今年底或明年初成立，並由商經局長丘應樺出任主席。

政府消息人士表示，「香港購物節」將由貿發局等相關部門，明年在內地電商平台舉行數次；由於提升本港品牌的知名度等難以量化，故暫未設有關鍵成效指標。被問到內地不少商品較本港便宜，消息人士稱本港不少品牌在內地均受歡迎，透露局方正揀選流量高、客源多的平台；另會與工貿署及貿發局等，向港商提供電商推廣的培訓。局方將在「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」下推出「電商易」，讓企業於基金700萬元累積資助上限中，使用其中100萬元推行電商項目，及加快推進「跨境一鎖計劃」及「貿易單一窗口」等，提升清關及電商發貨效率。

另外，因應財政預算案提出推行「專利盒」稅務優惠，商經局明年上半年將會向立法會提交法例修訂建議，對由專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時16.5%減至5%，鼓勵更多創科研發、轉化應用及商品化。而投資推廣署及貿發局將於2024至25年度，於一帶一路沿線增設兩間顧問辦事處。消息人士稱，局方會考慮設立地點對本港經濟及政治重要性、與本港航空交通及當地情况等因素，相關辦公室主要促進兩地貿易投資及提供諮詢服務等。

相關字詞﹕施政報告 電子商貿發展專責小組 編輯推介 電商

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