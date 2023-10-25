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721案　控方播片指被告挑釁白衣人 　辯方否認 (15:17)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另外6名男子否認暴動罪，今（25日）於區院進入第7天審訊。控方續播放涉案片段，其中一段是從閘外白衣人拍攝閘內的人，顯示兩名被告的正面，控方指他們曾稱「隻揪」、「come on」等說話，辯方則不同意部分言論由被告說出；片段另拍到前「立場新聞」記者何桂藍被白衣人圍毆，控方庭上補充「佢拍攝嘅對象，似乎淨係向住白衣人」。審訊明續。

控方高級檢控官程慧明今播放5段網上片段及兩段閉路電視片段。其中一段是從元朗站近F出口閘外、白衣人的角度拍攝閘內，控方描述當晚10時49分，被告庾家豪及鄺浩林在閘內面向白衣人，庾曾稱「嚟吖，come on」，鄺則曾稱「入嚟吖，隻揪」，辯方不同意鄺有上述言論。控方又請法庭留意兩人的手勢及與白衣人的互動。

控方續播放另一段網上片段，描述鄺浩林在10時57分以電話拍攝閘外的人，舉起中指左右搖動，又曾稱「喂又走呀傻X」，不過辯方不同意該話由鄺說出。近11時，片段顯示一名穿反光衣的人被白衣人毆打，又有穿長裙的女子躺地。在庭上所見，該穿反光衣者是前「立場新聞」記者何桂藍。控方播放另一角度的片段時補充，該穿反光背心者拍攝的對象「似乎淨係向住白衣人」。

隨後，閘內的人開始用消防喉向白衣人射水，被告陳永晞、庾家豪均曾持消防喉射水。另一段片段則顯示有人在圍欄旁向閘外的白衣人射水，控方指持消防喉的是被告楊朗，辯方則不同意。陳官關注控方描述有黑衣人群拉閘外的水喉，但片段顯示拉水喉的人穿白衣。控方則認為「黑衣人群都可以著白色衫」，陳官則重申該兩人是「白衣幫又好，黑衣幫又好」，畫面顯示他們協助閘內的「黑衣幫」射水。

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