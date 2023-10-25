7‧1衝立會案　鄒家成認暴動明年2月求情 (12:47)

案情指，當日下午1時許，在立法會綜合大樓及其附近發生暴動，示威者以鐵枝、鎚子打碎，及用鐵籠車、鐵枝等物品撞向近立法會大樓議員入口的玻璃幕牆。時任立法會議員梁耀忠、郭家麒、朱凱廸、張超雄、許智峯、尹兆堅及林卓廷等到場斡旋，梁耀忠及郭家麒曾勸阻示威者卻遭推開，兩人分別被推跌地上及在混亂中受傷。示威者其後推鐵欄並湧入俗稱煲底的立法會大樓圓鼓地下。

傍晚，立法會秘書處先後向大樓內部及公眾發出「紅色警示」，要求所有人立即撤離立法會大樓。惟示威者向立法會大樓發動猛烈攻勢，毀壞立法會的公眾入口鐵閘，向在鐵閘後佈防的警員潑入刺激性液體等，令一名警長左臂紅腫。警方及保安撤離後，數百名示威者攻入大樓。

至晚上約9時，示威者闖進立法會大樓及會議廳內，有人塗污在主席台後的區徽，在主席台撕毀《基本法》小冊子，棄置於主席台上及地下；當時，鄒家成至少與另一名示威者有份撕毀。翌日凌晨防暴警察清場，示威者於警方推進至大樓外時已撤離。立法會多處被破壞，斥資約3600萬元維修。

2021年2月10日，鄒家成就初選案到警署續保當日，就本案被警方拘捕及套取指模，他在警誡下保持緘默。法證在上述兩本英文和一本中文《基本法》小冊子驗出鄒的27個紋印，而在主席台的膠紙發現他兩個紋印。