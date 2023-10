塌天秤遺孀癌逝遺兩幼女　工權會代收捐款 (11:44)

工權會今(25日)發文表示,許太走得突然,未及準備,許家一對女兒由爺爺照顧,但因許太的銀行戶口已被凍結,擔任監護人的姑媽亦有自身家庭需要照顧,並無足夠的財政能力兼顧許太後事及許家女兒的生活開支等。

工權會帖文提到,去年意外發生時許太已身患末期癌症,在面對悲痛之餘,仍然積極投入治療,樂觀而頑強;今年年初許太還贈予香港人一句「快樂是選擇」,感激香港人對她與家人的關愛和捐助。

▊ 捐款援助

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱/支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款許文明女兒】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

所有捐款支票請郵寄至工權會會址:

藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F