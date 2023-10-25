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塌天秤遺孀癌逝遺兩幼女　工權會代收捐款 (11:44)

去年9月安達臣道房協地盤發生塌天秤事故，41歲死者許文明遺孀許太近日因癌症去世。工業傷亡權益會表示，許家經過仔細商量和考慮，將重新透過工權會收集善款，以解決許太戶口被凍結帶來的經濟壓力，代收集之善款將全數轉交並用於許家兩位女兒的生活及教育支出上，不會收取任何行政費用。

工權會今（25日）發文表示，許太走得突然，未及準備，許家一對女兒由爺爺照顧，但因許太的銀行戶口已被凍結，擔任監護人的姑媽亦有自身家庭需要照顧，並無足夠的財政能力兼顧許太後事及許家女兒的生活開支等。

工權會帖文提到，去年意外發生時許太已身患末期癌症，在面對悲痛之餘，仍然積極投入治療，樂觀而頑強；今年年初許太還贈予香港人一句「快樂是選擇」，感激香港人對她與家人的關愛和捐助。

▊ 捐款援助

　恆生銀行賬戶：　295-421903-003

　賬戶名稱／支票抬頭：　工業傷亡權益會有限公司

　Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款許文明女兒】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

所有捐款支票請郵寄至工權會會址：

　藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

相關字詞﹕安達臣道 天秤 工業傷亡權益會

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