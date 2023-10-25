塌天秤遺孀癌逝遺兩幼女　工權會代收捐款 (11:44)

工權會今（25日）發文表示，許太走得突然，未及準備，許家一對女兒由爺爺照顧，但因許太的銀行戶口已被凍結，擔任監護人的姑媽亦有自身家庭需要照顧，並無足夠的財政能力兼顧許太後事及許家女兒的生活開支等。

工權會帖文提到，去年意外發生時許太已身患末期癌症，在面對悲痛之餘，仍然積極投入治療，樂觀而頑強；今年年初許太還贈予香港人一句「快樂是選擇」，感激香港人對她與家人的關愛和捐助。

▊ 捐款援助

恆生銀行賬戶： 295-421903-003

賬戶名稱／支票抬頭： 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款許文明女兒】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

所有捐款支票請郵寄至工權會會址：

藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F