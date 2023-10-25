2023施政報告｜港人生兒育女可獲兩萬元　申居屋可優先揀樓　輪公屋可減一年輪候時間 (17:14)

特首李家超相信，政府推動屬於市民生育的其中一個考慮，雖非最主要考慮因素，但若政府不採取任何措施，逆轉生育率低的可能性將相當低。他又指，即使政府多年來沒導向政策，「係咪我哋永遠都唔做呢」，強調不論派發多少金額，都希望給予市民強烈信息，令市民明白政府願透過政策導向鼓勵及支援生育。

另被問及為何派錢政策以今日出生的嬰兒為限，李家超自言屬「著重即時做嘢嘅人」，故決定政策由今日起生效。

政府消息人士指，不會為相關措拖設KPI，形容兩萬元現金屬一份「心意」，加上一系列《施政報告》中的配套設施，例如增加在職家庭津貼、增加幼兒中心名額和津貼、將學前兒童課餘託管服務推展至全港，以及加強社區保姆服務等，冀鼓勵雙職家長生育，計劃實施後，將由入境處處理前線申請。

其他鼓勵措拖包括房委會推出「家有初生優先選樓計劃」，由明年起，每年推售的居屋及綠置居會額外預留單位總數10%，讓今天或之後有嬰兒出生或子女未滿三歲的家庭抽籤及優先揀樓。

此外，今天或之後有新生嬰兒的家庭，輪候公屋的時間可以縮減一年，計劃將於明年4月生效。另外，由2024至2025課稅年度起，若納稅人與今日或之後的首個出生的子女同住，居所貸款利息扣或住宅租金稅項扣除的最高限額，將由10萬元提高至12萬元，直至該名同住子女年滿18歲。政府亦會在薪俸稅及個人入息稅下，設立每年最多10萬元的輔助生育服務扣稅。