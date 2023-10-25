2023施政報告｜啟德重推集體運輸系統　擬建東九龍線　中鐵線設荃灣葵涌荃景圍站 (17:03)

政府將於東九龍興建「智慧綠色集體運輸系統」，走線包括彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東。政府消息指，當中馬游塘至油塘東一段或需經過過山隧道。《施政報告》亦同時提出重推啟德集體運輸系統，將連接啟德跑道區至港鐵啟德站；洪水橋/廈村的運輸系統則計劃貫通洪水橋/廈村新發展區和元朗南發展區。政府將於明年為東九龍及啟德項目邀請供應商及營運商遞交意向書。

至於加推的「兩鐵一路」新項目包括「北環線東延線」、「新界東北線」及「北都公路」。其中北環線經羅湖南、文錦渡等地區伸延至坪輋，連接新發展區和不同口岸；「新界東北線」就計劃由香園圍經坪輋及皇后山，連接東鐵粉嶺站；北都公路則計劃由粉嶺北向東伸延，接駁沙頭角公路交匯處。

特首李家超於《施政報告》記者會被問及，重推啟德集體運輸系統會否擔心被指「朝令夕改」。李回應指，《施政報告》提出在3個地方建設綠色集體運輸，正是符合社會發展及市民要求，「唔好理佢嘅經過係點」，強調有結果，令市民受惠是重要。李家超又指，市民對《施政報告》提出意見，可讓政府直接對接需求，強調無論他所提出的措施起因為何，「我反正係睇結果緊要」。