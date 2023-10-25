明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

2023施政報告｜啟德重推集體運輸系統　擬建東九龍線　中鐵線設荃灣葵涌荃景圍站 (17:03)

特首李家超於《施政報告》交代加強運輸網絡計劃，其中提出於東九龍、啟德及洪水橋/廈村建設「智慧綠色集體運輸系統」。另外中鐵線將有改良方案，設「東北荃灣」、「東北葵涌」及荃景圍站，並加推「兩鐵一路」新項目。

政府將於東九龍興建「智慧綠色集體運輸系統」，走線包括彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東。政府消息指，當中馬游塘至油塘東一段或需經過過山隧道。《施政報告》亦同時提出重推啟德集體運輸系統，將連接啟德跑道區至港鐵啟德站；洪水橋/廈村的運輸系統則計劃貫通洪水橋/廈村新發展區和元朗南發展區。政府將於明年為東九龍及啟德項目邀請供應商及營運商遞交意向書。

至於加推的「兩鐵一路」新項目包括「北環線東延線」、「新界東北線」及「北都公路」。其中北環線經羅湖南、文錦渡等地區伸延至坪輋，連接新發展區和不同口岸；「新界東北線」就計劃由香園圍經坪輋及皇后山，連接東鐵粉嶺站；北都公路則計劃由粉嶺北向東伸延，接駁沙頭角公路交匯處。

特首李家超於《施政報告》記者會被問及，重推啟德集體運輸系統會否擔心被指「朝令夕改」。李回應指，《施政報告》提出在3個地方建設綠色集體運輸，正是符合社會發展及市民要求，「唔好理佢嘅經過係點」，強調有結果，令市民受惠是重要。李家超又指，市民對《施政報告》提出意見，可讓政府直接對接需求，強調無論他所提出的措施起因為何，「我反正係睇結果緊要」。

相關字詞﹕編輯推介 施政報告

上 / 下一篇新聞