2023施政報告｜政府明年內為《基本法》23條立法　設「弘揚中華文化辦」 (17:17)

因應內地通過《愛國主義教育法》，特區政府在新一份《施政報告》提出，擴大現有由政務司長領導「憲法和基本法推廣督導委員會」的職能，涵蓋愛國主義教育，將協調政府部門及非政府機構推動國民教育，內容與《愛國主義教育法》對接。而預料明年內設的「香港抗戰及海防博物館」，將重點介紹抗戰歷史，以期「提升民族自信和愛國精神」，並與深圳市文物局合作，展覽介紹港深兩地共同抗戰事跡。

至於《基本法》23條立法，政府消息人士稱，法例暫時涵蓋七項罪類，會適時諮詢；至於何時提交立法會則未有具體時間表。對於《港區國安法》實施後，部分外資因而撤出本港，《基本法》23條立法會否影響港府落實吸引外資的政策，政府消息人士認為，最重要是解說工作及適時澄清。

特首李家超認為，目前地緣政治複雜，批評有國家因自身利益而刻意針對中國，阻礙一國兩制實踐，重申要防範通過網絡、媒體等渠道，「假借社會議題作幌子，企圖挑起矛盾、扭曲事實、造謠生事，或者利用似是而非、以偏概全的說法，挑動市民對特區政府甚至中央的不滿，企圖挑戰中央和特區管治的「軟對抗」行為。今次是現屆政府上場後，首次在施政報告提及防範「軟對抗」。

李家超又指，2019年出現「黑暴」正是源於未能就國家安全立法，香港社會從痛苦中學習，亦令市民明白有需要維持國家安全。他相信2003年未能成功就23條立法，是基於市民不明白23條可如何保障他們，料經過2019年後，市民會明白國家安全屬穩定社會的重要因素，政府今次會確保市民明白立法的用處，強調立法後市民仍可自由地參與日常活動，同時不用擔心國安受威脅。

政府亦計劃明年內向立法會提交立法草案，提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護。政府消息人士稱，局方擬向包括能源、通訊、交通運輸及金融服務在內的關鍵基礎設施，發出實務守則，涵蓋設立網絡安全管理部門、制定網絡安全事故的通報機制，及草擬應變計劃和演習項目等。局方正與警方網罪科及資科辦等部門審視，至於罰則會以監禁或罰款的形式，消息人士指未有具體方案；透露暫時相關業界的反應屬正面，將適時諮詢公眾。