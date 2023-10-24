前幼稚園教師認賄校長換假就業證明申旅遊簽證　准保釋候判 (16:04)

被告Prabhjot-Kaur（27歲）承認於2023年2月22日至24日期間，向Sunshine House International Pre-School（Tung Chung）的代理人譚天麗提供一筆沒有指明金額的賄款。案情顯示，被告曾獲該校聘請，但於去年6月離職，案發時無業。她因申請簽證到海外旅遊被拒，遂向校長譚天麗發出多個電話短訊，圖令對方發虛假聘用信，校長拒絕被告要求，校方其後通報廉署。

辯方求情指被告於印度長大，大學時主修科學和教育，並以一級榮譽的優異成績畢業。被告結婚後與丈夫定居於香港，雖然她的心願是來港後仍能圓教師夢，但要優先照顧其僅1歲大的女兒而放棄。辯方續指，被告丈夫案發前打算帶妻兒到澳洲旅遊，被告因未獲批簽證感到十分擔憂，不想毀掉旅程而犯案，她深感後悔，重犯機會低。

裁判官溫紹明指控罪性質嚴重，一般而言會判處監禁，但被告認罪有悔意、背景良好且是年幼孩童之母，考慮整體案情後認為現階段不會排除社會服務令此判刑選項，但強調監禁仍是考慮之列。