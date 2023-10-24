八大逾1200個可重用餐盒投入服務　計劃試行個半月借出逾2600次 (14:22)

立法會日前通過管制即棄塑膠產品條例草案，明年4月22日起禁止銷售和向外賣顧客提供發泡塑膠餐具及飲管等即棄膠餐具。8間資助大學9月獲賽馬會資助210萬元，設置人工智能可重用餐盒借用系統，用家繳付20元按金借用餐盒，使用後無須清洗即可歸還，再領回按金。城大協理副校長（資源規劃）、能源及環境學院副教授王建邦今（24日）表示，自計劃今年9月試行至10月中旬，八大合共逾1200個餐盒投入服務，借出超2600次。
城大介紹，系統由借出機及回收機構成，是亞太地區首個於高等院校推行的同類型系統。每部機可提供120個可重用餐盒，餐盒外觀為藍綠色，配合環保主題。機器24小時運作，並設內置鏡頭及人工智能物件辨識程式，可辨識所歸還的餐盒。用家使用餐盒後無須清洗，只需倒掉廚餘便可歸還至回收機，以八達通領回按金。另外，使用過的餐盒均會由專業洗碗公司清洗，確保經消毒後再放回機器。
王建邦表示，減廢現時已成為一大趨勢，香港是消費最多一次性塑膠的地區之一，塑膠污染亦是全港的重要議題，認為付諸行動減少塑膠是大學教師及學生的社會責任，又指借用系統最大的「賣點」是不用清洗，且不設歸還時限，相信可吸引不少人使用。
城大機械工程學院博士生王同學平時更多在餐廳堂食，今日第一次使用系統借餐具，認為非常方便，亦更加環保，且使用餐盒可減1元的餐具費，稱未來即使堂食亦會選擇借用可重用餐盒。城大文學碩士生陳同學則表示今日計劃嘗試借用餐盒，亦關注餐盒實際的容量，指有朋友平時食飯需「加底」，陳說自己平時多數會選擇外賣，笑言系統最吸引的地方是「唔使洗」，可在課室用餐完畢後再走過來歸還。