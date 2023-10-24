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721案　控方指控月台及車廂內的片段超出控罪　惟林卓廷的行為可作環境證供 (13:54)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另外6名男子否認暴動罪，今（24日）於區院進入第6天審訊。控方繼續播放林卓廷的Facebook直播片，並描述林卓廷在月台上持長傘徘徊，其後曾面向白衣人揮動長傘，控方重申暴動時段集中在元朗站大堂，月台及車廂內的片段超出指控範圍，但林的行為可作環境證供；控方原擬用倍速播放長達5分鐘白衣人襲擊乘客的片段，終在辯方要求下以原速播放。

控方繼續播放涉案的林卓廷Facebook直播，並閱讀由控方草擬，經辯方確認的畫面描述。片段由案發當晚約10時45分、林卓廷抵達元朗站大堂開始，他首先觀察一名頭部受傷的女子及地上的血跡，被告楊朗則告知林先前有人持木刀毆打一名女記者。林又籲不要走出閘外，指自己已聯絡元朗警區的警官。直至約10時48分，有白衣人群從F出口走向閘前，部分持棍狀物、長傘等指罵及用物件揮向閘內的人群，林曾向閘外的人對話，又多次稱「唔好郁手」。

控方續描述黑衣人與白衣人隔著圍欄面對著，其間仍有人出閘離開，不時有人大叫「入嚟吖，X你老母」，控方補充，希望法庭留意說話由誰說出，至少辨認是由哪「群體」說出。至11時許，被告陳永晞、庾家豪及另一人手持消防喉向白衣人射水。11時02分，白衣人進入閘內，被告鄺浩林向白衣人舉中指。

片段續拍攝群眾衝上月台及車廂，控方指當時白衣人沒有跟上月台，林則持長傘徘徊，望向大堂。11時05分，白衣人衝上月台襲擊車廂內的人，林一度面向白衣人揮動長傘，控方強調月台片段已超出指控範圍，但林的行為可作為環境證供。11時07分，白衣人進入車廂施襲，控方原擬倍速播放5分30秒施襲片段，但基於辯方早前指希望以原速播放，改為原速播放。審訊午續，將繼續播片。

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