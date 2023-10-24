退休漢二胡奏《願榮光》被控無牌籌款等7罪成囚30日　准保釋候上訴 (12:54)

被告李解新（69歲）沒律師代表。陳官裁決指，有片段佐證被告拉奏二胡，他將旁邊紙牌字眼由「請求募捐」改成「請求援助」。陳官接納以專家證人作供的警員稱，《榮光》歌曲令示威者情緒高漲，涉及反政府、暴動，與港獨主張有高度聯繫。陳官提到被告曾遭檢控，他知悉要申請才可奏二胡。

對於被告解釋他可從別人獲得精神或物質援助，陳官引述，被告表示因奏《榮光》遭起訴，裁定他籌錢打官司。陳官續指，被告在人來人往的港鐵站外奏二胡；途人投訴感到煩擾，擔心引起騷亂；歌曲具煽動性和獨特性，有示威破壞的風險；當時社會漸趨平靜，歌曲或導致死灰復燃。陳官批評被告完全漠視法紀，無合理辯解奏樂，遂裁定全部罪成。

被告親自陳情時稱不承認犯罪，他透露需要做通波仔手術，自言「死在監獄無所謂」。他質疑裁決不公正，否認拉奏《願榮光歸香港》，而是奏立法會議員何君堯有份合唱的《願平安歸香港》。

陳官判刑指，類似案件一般判處罰款，但被告在13個月間演奏《榮光》；律政司入稟就此曲申請禁制令，提及歌曲包括光時口號。陳官認為，藝術創作非無底線，該曲鼓吹港獨，關乎國家安全，法庭須讓公眾明白後果嚴重，社會安穩仍未牢固，可能構成漣漪效應、破壞社會安寧。陳官僅就被告年老酌情減刑。