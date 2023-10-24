申訴專員公署將主動調查政府網站及社交媒體帳戶檔案管理 (11:52)

公署初步查訊發現，政府檔案處分別於2018年及2022年進行兩次網站存檔試驗計劃，並於2021年就社交媒體存檔進行初步研究，有關工作尚在起步階段。申訴專員趙慧賢表示，公署將審研現時相關檔案管理工作的實際執行情况、檔案處給予決策局或部門的指引和支援是否足夠及有效，以及該處就政府網站及社交媒體存檔進行的試驗計劃及其初步研究結果，以便在有需要時提出改善建議。

公署指，現時約七成決策局或部門已開設Facebook及YouTube等社交媒體帳戶，公署審研政府網站及社交媒體帳戶的檔案管理的同時，將抽選某些與市民接觸較頻繁、且其網站或社交媒體帳戶資訊量較大的決策局或部門進行查詢。

趙慧賢認為，如何妥善管理大量電子檔案，是政府在數碼時代需面對的問題，指檔案處作為政府的中央檔案管理部門，有責任向決策局或部門提供針對性指引及所需支援，確保它們妥善履行檔案管理工作。