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警方拘84人涉53宗詐騙洗黑錢　涉款逾1.1億 (18:50)

警方在本月3至20日期間針對打擊詐騙及洗黑錢案，展開代號「曠頂」行動，共拘捕84人涉及53宗詐騙及洗黑錢，案中131名事主共損失金額達1.18億元。

深水埗警區科技及財富罪案組督察黃斯淇表示，深水埗警區去年共接獲1873宗詐騙案，而今年首3季已接獲1844宗，較去年同期1286宗增加44%。警方有見及此，在過去3星期展開行動，共拘捕71男13女，年齡介乎18至68歲，分別報稱學生，救生員、倉務員，運輸工人，裝修工人及無業等，分別涉及53宗騙案，包括投資騙案，網上求職，網上情緣，網上購物，電話騙案及街頭騙案等，131名事主個別損失由3千元至6000萬元。被捕人大部分為傀儡戶口持有人，分別處理2000至200萬元騙款。

而行動當中被捕7名男子，涉及5宗猜猜我是誰電話騙案，2宗街頭騙案及一宗洗黑錢案。其中3人涉嫌向電話騙案事主收取騙款時被捕。另2宗發生於8月的街頭騙案，3名男子分別向兩事主聲稱需要協助搬運電子零件，期間游說事主購買電子零件可以轉售圖利，收取貨款後，連同電子零件失去蹤影，警方鎖定3名涉案男子，3人於出境時被捕。

另一宗洗黑錢案發生於7月份，警方發現2女1男在一間售賣電話店舖購買大量手提電話，上前調查時，在3人身上檢獲兩張屬於他人的扣賬卡，並得知3人受指使利用扣賬卡購買電話，以獲取數百元報酬。警方經深入調查，拘捕多一名20歲男子，他涉嫌指使3男女，以不法途徑獲取的扣賬卡去清洗黑錢。以上其中6名被捕人已被分別控告一項串謀詐騙及以欺騙手段取得財產罪，案件已於裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬報到。 

深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒指，今年直至目前為止，深水埗警區已有14宗案件接獲律政司意見，向有關傀儡戶口持有人作出起訴，已有7人在西九龍裁判法院提堂，當中一名被捕人在8月因洗黑錢被定罪，判監8個月。

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