海關檢4.8萬隻走私大閘蟹　為歷來最大宗 (16:05)

海關落馬洲(貨物及車輛處理組)高級督察吳偉安表示，近月於跨境私家車共破獲14宗走私大閘蟹案件，根據風險評估後，相信不法分子會利用貨車走私，昨針對貨車進行反走私行動，截查一輛報稱載有307件電子產品的入境貨車，經驗查發現一批走私大閘蟹，該批大閘蟹未附有出口當地衞生證明文件，不符合有關介貝類水產動物售賣規定，該名57歲男司涉嫌走私被捕，由海關扣留調查。

檢獲大閘蟹平均重量約6至8兩，估計市值約720萬元，惟來貨價仍有待調查。據了解，大閘蟹市價每隻約150至200元，由於大閘蟹沒有衞生證明，將按既定程序銷毁。

為加強截查進口大閘蟹，海關聯同食環署由今年9月1日起，於各個海、陸、空口岸展開為期三個月的聯合行動，截至昨日海關共轉介41宗案件給食安中心跟進，其中18宗沒有相關衞生證明書，當中涉及5.58萬隻大閘蟹，共重約12.2公噸。

海關提醒市民走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列載艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款200萬元及判監7年。海關提醒業界人士，切勿進口或售賣任何來歷不明的大閘蟹，市民亦宜光顧信譽良好及領有食環署簽發准可證的商戶。