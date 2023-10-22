八所大學聯合聲明籲各界關注本港大學生心理健康 (14:00)

本港近月發生多宗大學生及年輕人自殺案，本地八間資助大學的學生事務代表今（22日）發表聯合聲明，呼籲各界關注本港大學生心理健康。聲明呼籲大學生重視個人心理健康，「明白自我傷害絕不能解決問題」，鼓勵學生尋求幫助，向信任的人傾訴表達個人感受，善用校內及社區提供的支援服務，與友輩互相關懷和支持。
聲明又呼籲年輕人關愛自己，照顧個人身心健康，在生活和學習之間取得健康平衡，及進行讓自我感到快樂和放鬆的活動，例如做運動、聽音樂或幫助他人，強調尋求幫助是「堅強及認識自我的表現，絕非軟弱」。
聲明亦提到，學生面對壓力時，可能會因爲缺乏處理危機的經驗而感困惑，強調家長的指導及支持就是子女最重要的依靠，呼籲家長應透過給予子女更多的鼓勵和陪伴，並引導子女以更堅強的意志應對困難。
本地預防自殺及情緒支援熱線
「Open噏」(Open Up) 網上情緒支援的文字輔導，全天候24小時 (為11-35歲青少年)：https://www.openup.hk/
醫院管理局「精神科熱線」：24667350
社會福利署：23432255
生命熱線：23820000
撒瑪利亞會：28960000
香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222
利民會「即時通」：35122626
青協「關心一線」（為6至24歲人士而設）：27778899