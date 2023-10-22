八所大學聯合聲明籲各界關注本港大學生心理健康 (14:00)

聲明又呼籲年輕人關愛自己，照顧個人身心健康，在生活和學習之間取得健康平衡，及進行讓自我感到快樂和放鬆的活動，例如做運動、聽音樂或幫助他人，強調尋求幫助是「堅強及認識自我的表現，絕非軟弱」。

聲明亦提到，學生面對壓力時，可能會因爲缺乏處理危機的經驗而感困惑，強調家長的指導及支持就是子女最重要的依靠，呼籲家長應透過給予子女更多的鼓勵和陪伴，並引導子女以更堅強的意志應對困難。

本地預防自殺及情緒支援熱線

「Open噏」(Open Up) 網上情緒支援的文字輔導，全天候24小時 (為11-35歲青少年)：https://www.openup.hk/

醫院管理局「精神科熱線」：24667350

社會福利署：23432255

生命熱線：23820000

撒瑪利亞會：28960000

香港撒瑪利亞防止自殺會：23892222

利民會「即時通」：35122626

青協「關心一線」（為6至24歲人士而設）：27778899

明愛向晴軒：18288

東華三院芷若園：18281