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高拔陞：醫護人手流失率已稍為回穩　繼續主力培訓本地人手 (13:48)

醫管局行政總裁高拔陞表示，公立醫院醫護的流失率已稍為回穩，未來仍會以本地培訓為主，亦會繼續聘請非本地註冊醫生，並與內地交流，包括安排本地醫護北上交流。

高拔陞於無綫節目《講清講楚》表示，雖然醫護人手流失較嚴重，但整體人數仍一直增加。他指，今年8月與去年同期比較，共增加約100名醫生，但醫療需求持續增加，要人手上追上並不容易，而局方一直改善薪酬待遇、工作環境，初步已看到一些成效。

醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，至今逾80名醫護已來港，該局早前稱正計劃安排本地醫護北上交流。高拔陞指，目標最遲今年內至明年初安排首批醫護北上，就一些特別技術和醫療知識作交流，料交流為期數星期至兩年不等。他認為交流計劃不會加劇公立醫院人手不足的問題，而導致得不償失，相信醫護受訓後能將經驗和技術帶回港。

現時不論是大灣區交流計劃，或吸引全球各地專家來港的「環球醫療人才匯聚計劃」，交流期均設為一至兩年。被問交流時間會否太短，高拔陞認為「來幾年會比較好」，舉例稱專科技術交流「不是學一年就識」，「可能你帶徒弟都要帶幾年」，以填補本港流失的經驗和技術不足，但要考慮內地或海外專才未必能來港太長時間。他補充，醫管局目標環球計劃每年吸引40至50人來港。

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