警拘51人涉多宗詐騙及洗黑錢案　涉款近億元 (12:31)

警方指，涉及投資、求職、電話及網上購物等騙案。被捕32男19女年齡介乎19至67歲，主要是本地人，報稱任職文員、售貨員、運輸工人等，部分人已退休及無業，他們主要角色是為詐騙集團提供傀儡戶口，協助收取及清洗案中贓款。事主共損失約9900萬元，每宗個案損失金額由200元至1100萬元不等。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂表示，其中兩名被捕本地男子，涉虛構綁架的電話騙案。今年8月，一名85歲婆婆收到騙徒電話，對方訛稱為她的兒子，騙徒以被拘留為藉口，要求婆婆到灣仔一公園代繳保釋金，婆婆不虞有詐去到公園，被兩名男子騙去1.5萬元。警方指，該兩名男子為金錢酬勞而答應陌生人，負責向婆婆收款；行動中，3名被捕人僅得19歲，調查顯示他們為傀儡戶口持有人，其銀行戶口被用作直接收取贓款，涉金額超過十萬港元。

警方指，留意到近日不少市民墮入即時通訊軟件被騎劫的騙案，已製作片段加強防騙意識，包括市民要先核實對方身份，同時不要胡亂點擊至相關連結。另外，警方重申「洗黑錢」是嚴重罪行，一經定罪最高可判監14年，另外，提醒家長若見兒女有不明收入，宜及早介入。