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單車節｜大會料逾5000人參與　車手感氣氛好　難忘青馬橋上看日出 (09:17)

香港單車節2023在今晨（22日）五時許舉行，主辦單位預計有逾5000人參加。活動共設7個項目，最矚目的「50公里」項目由尖沙嘴帝國大廈對開起步，行經「三橋三隧」返回尖沙嘴，首名完成項目的車手於6時33分衝線，大部分車手則在七時許陸續到達終點。

「50公里」項目路線經「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋。首次參加單車節的廖先生以一小時四十多分鐘完成項目，他表示，很高興完成時間較預期快約10分鐘。他說，封路後可以暢通無阻地在大橋上踩單車，機會難得，又與一大群人一起踩，互相帶快速度，氣氛很好。被問到最具挑戰性的部分，廖先生認為上尖山隧道前路段較斜，但沿途風景優美，又難忘在青馬大橋上看到日出的景色。

去年單車節清晨僅錄得個位數氣温，亦因風速過高，臨時取消兩橋路段。參加者Vicky今年終於一圓憾事，她指去年天氣寒冷，亦大風令單車「飄」，不少車手都需要慢駛，但今日清涼有微風，令整體行車暢順。她說行經汀九橋時天色變亮，見到有部份人停下單車欣賞風景，自己亦有收慢車速。

為配合單車節，新界南、九龍西及尖沙嘴多處凌晨起分階段實施臨時封路安排，直到下午約5時45分賽事完結為止。封路期間，有144條巴士路線及15條專線小巴路線受影響，需要分階段實施改道、縮短路線、暫停服務或臨時遷站措施。青馬大橋和尖山隧道現已全面解封，恢復行車。運輸署呼籲市民及早計劃行程和盡量使用公共交通工具，駕駛人士避免駕車前往受影響的地區。

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