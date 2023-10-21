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野豬闖花墟花店　職員嘗試制服遭咬傷　漁護署捕獲後人道處理 (15:52)

【15:52更新】今日（21日）上午9時21分，警方接報旺角花墟園藝街有長約1米的野豬闖入花店，一名年約40歲姓鄭男子遭咬傷手腳。男子清醒，右腳及右手共3處傷口，經包紮後送往廣華醫院治理。警方及漁護署人員圍封現場處理，獸醫亦在場協助。至約11時許，被困在花店雜物房的野豬由獸醫麻醉，再由四名漁護署人員合力抬走。

漁護署下午發稿表示關注事件，涉事野豬為成年雌性，重約55公斤，體長約1.2米，考慮到該野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其人道處理。署方表示，自2021年11月採取捕捉及人道處理野豬的措施起，至今共人道處理670多頭野豬，較截至10月5日數字增加40多頭。署方表示，野豬傷人個案分別由2021年的20宗及2022年36宗，減少至2023年至今的8宗。

讀者提供的片段所見，野豬從一間花店跑入位於園藝街及花墟道交界的富記花店，疑在水桶覓食，花店職員以長棍戳野豬，手持警棍的警員勸止說「由佢走、由佢走」。職員及後捉住野豬耳朵，警員嘗試以水桶蓋住野豬頭部，惟最終仍被野豬逃脫。富記花店職員張女士表示，傷者為花店少東阿富，他當時想協助警方扶實野豬，惟沒有長盾保護，終告受傷，又指花店兩狗也有幫忙制服野豬，可惜「唔夠野豬惡」。另有街坊表示，野豬今早起在花墟一帶徘徊，曾進入多間花店。

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