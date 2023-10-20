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涉「洪門宴」暪行蹤案　王詩雅自辯稱已掃安心出行但無紀錄 (18:58)

「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤的案件，今日（20日）在九龍城裁判法院續審。裁判官裁定王詩雅面對的4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，均表證成立。王詩雅選擇自辯，表示她主動致電衛生署人員補充個人行蹤，原因是她自覺「有責任話俾佢知我見過咩人、去過咩地方，但唔知點解record（即安心出行中她到訪生日宴的紀錄）無咗。」

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，所涉虛假資料為2022年1月3日她是由家出發，前往洪為民生日宴。

辯方大律師黃繼兒在裁決後，申請索取裁判官就表證裁判的書面判辭，但遭拒絕。其後被告再透過其大律師，表示想知道表證裁判的書面或口頭理由。裁判官再度拒絕，但讀出簡單裁決理由，指要達至表證不成立的門檻較高，需要所有證人均不可信及不可靠，而本案已有表面證供支持控罪元素，至於詳細理由會於正式裁決時交代。

被告自辯時指，她於家族茶行公司擔任銷售推廣方面的工作，亦會到大學分享茶葉文化及知識。2022年1月4日晚，衛生署通知因被告母親為新冠接觸者，故被告與她母親需同往竹篙灣檢疫中心接受隔離檢疫。

被告入住期間，曾接獲多通衛生署人員來電，如指示她向署方上傳最近的安心出行紀錄。被告表示，1月6日早上，她記起自己曾到過洪為民生日宴，「有scan（安心出行）但職員無同我對過」，於是她自行致電衛生署人員補充行蹤，並提及當日派對上「好多人，我要攝入去。行到餐廳中間先見到主人家，寒喧咗幾句，佢就被人拉走咗。」其後被告要再「攝出去」餐廳外及截的士回家。

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