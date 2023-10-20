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2023年10月20日星期五
紅磡污水廠沼氣濃度一度上升 毋須疏散
(18:23)
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下午5時許，紅磡祟平街4號土瓜灣基本污水處理廠沼氣濃度上升，觸動警報器，消防接報到場檢查，水平已回落至安全點，消防離場。事件中沒有人受傷，亦毋須疏散。
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