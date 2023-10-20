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社民連周嘉發初選案庭外示威拉下口罩5秒　違令罰一萬 (18:11)

民主派初選案今年2月6日開審當天，社民連成員到西九龍法院大樓外示威，其副主席周嘉發遭票控違反口罩令，經審訊後今（20日）在九龍城裁判法院裁決。裁判官余俊翔指，被告不爭議拉下口罩5秒，他沒作供反駁或解釋原因，所提出案例亦不盡相同，故裁定他罪名成立，判處罰款共1萬元及須付堂費500元。

被告為社民連副主席周嘉發（31歲）。余官引述當日早上在法院外維持秩序的警員供稱，目睹被告拿着標語連同其他人示威，他手持咪高峰重複叫口號約一分鐘。期間被告拉下佩戴的深綠色口罩，5秒後再戴上口罩。警員查問被告為何拉低口罩，但被告並無解釋。余官指，該名警員證供清晰直接，接納他是誠實可靠證人。

至於被告不作供亦不傳證人，他結案陳辭提到楊美雲案，冀法庭考慮示威集會自由受保障。余官同意基本法保障示威的憲法權利，但兩案不同，重申一旦在公眾地方沒戴口罩即屬犯罪，被告所言卻想將違法行為轉為合法。

余官又指，被告陳辭稱拉下口罩想讓多人聽見其發言，沒證供支持；法庭沒忽略現場嘈吵，但無證據顯示咪高峰故障。而且，被告拉下口罩5秒沒重大爭議，余官認為他無合理辯解不遵從規例，裁定罪成。

被告求情稱，警員當時粗暴阻撓示威，他和兩人遭數十名警員包圍面臨恐懼，法庭不會有這些司法認知，反問自己是「同人玩咩？同人selfie咩？」他自言行使示威自由、把握發聲機會，以免被警方帶走無法發言。余官最終判處罰款1萬元及須付堂費500元。

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