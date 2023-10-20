香港快運航班襟翼控制異常折返本港無人傷 (17:35)

香港快運證實航班涉事出現信號故障，已按既定安全程序折返，今午已安排所有乘客乘坐另一飛機前往目的地。香港快運發言人今午回覆查詢，確認航班UO132今午12時45分由本港飛往高雄期間出現信號故障，客機隨即按既定安全程序折返；另已即時通知有關部門，並會調查事件起因，稍後會呈交報告。發言人又指，公司對是次航班延誤給乘客帶來不便表示歉意，已安排所有乘客乘坐另一航班，並於今午4時13分起飛前往目的地。

警方表示，今午約1時27分接獲控制塔通知戒備，稱一架飛往台灣的航班UO132「襟翼控制有問題」，航班於今午1時41分回到跑道。消防處亦在今午1時31分接獲通知戒備，無人受傷。

機管局今回覆本詢，稱今午約1時20分收到報告，指一架香港快運由本港前往高雄的客運航班UO132需要折返，要求戒備，其後於今午約1時40分安全降落。

翻查航班追蹤網站Flightradar24，涉事香港快運航班昨午約12時40分在香港起飛，向南面飛行約45分鐘後，再折返飛往本港方向，昨午約1時許抵港。