涉將軍澳私了便衣警員　曾潛逃少年判入教導所 (17:17)

現年17歲的男生（案發時13歲）在本案中承認暴動、非法禁錮、有意圖而傷人及違反《禁蒙面法》共4罪。案情顯示被告當日用鏡頭對著事主，在不同階段用雨傘擊打他至少9次，其間事主一度逃離，再遭被告在內的群眾包圍。被告另因與荃灣中槍男生曾志健等人擬潛逃台灣，本周三就妨礙司法公正罪被判入教導所。

法官李俊文引述辯方求情稱，被告患哮喘、睡眠窒息症和過度活躍症，案發當日因好奇心和貪玩加入犯案，他及後因害怕而潛逃、錯信同伴。辯方並指，被告非帶領或號召角色，望法庭寬大處理，判他入教導所，與潛逃案同期執行。被告親筆撰寫的求情信稱愧對父母，望重新學習做有用的人，又指匿藏的20個月裏渡過了貧困和痛苦的階段。

法官指被告因身體理由不適合入勞教中心，而教導所則比更生中心更適合，對被告的價值觀、性格發展有益處。整個襲擊事件的參與人數約數十人，雖然歷時只有約10分鐘，但事主有骨折、裂傷等傷勢，所幸無造成後遺症。法官考慮被告屬次要和附和角色、案發時年紀、本案與潛逃案有關等，加上他去年7月被捕後還押了15個月，若判監很大機會只需服刑多半年甚至服刑完畢，最終接納建議判被告入教導所。