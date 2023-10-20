房協乙明邨長者住屋「松悅樓」最快明年第二季入伙　即日起可申請 (17:13)

房協總監（物業管理）潘源舫表示，「松悦樓」是專為房協全長者寬敞戶而全新興建，以推動「居家安老」及善用房屋資源，所有新單位均附送廚櫃、抽油煙機及電熱水爐，更採用多項無障礙長者友善設計，例如廚房、洗手間及電掣位置等室內設施，均貼心照顧長者及輪椅使用者的日常生活需要。

潘源舫表示，成功獲編配入住的住戶，如居住期間一直符合相關免租規定，一律可享終身免租及免差餉，並可獲一次性的搬遷津貼，以鼓勵全長者寬敞戶騰出其原有單位，供編配予有需要家庭，達至善用公共房屋資源的目標。

「松悦樓」樓高十層、提供64個長者友善單位，屬開放式設計，內部面積約21平方米（約226平方呎），可供1至2人居住。長者友善設施包括大門高低雙防盜眼、全屋低門檻、趟門洗手間、浴室扶手和防滑浴椅、易開關水龍頭，以及圓角的矮身廚櫃等。「松悦樓」地下為康樂中心，方便舉辦跨代聯誼及康體活動。大廈一樓將會接駁乙明邨現有的行人天橋，讓長者住戶輕鬆直達邨內的街市及其他社區設施。

房協表示，若所有家庭成員均已年滿65歲，可獲優先編配單位，乙明邨的全長者寬敞戶亦會獲優先編配安排。房協已向所有合資格的全長者寬敞戶派發申請表，住戶可於今年11月30日或之前將填妥的表格交回所屬的屋邨辦事處。