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721案　控方稱元朗站付費區黑衣人較多　列車無駛走因「有人頂門」 (14:23)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另外6名男子被控暴動一案，今（20日）於區院續審。控辯雙方呈交承認事實後，控方開始播放呈堂片段，其中一段為林卓廷的Facebook直播片，法官關注為何列車沒有駛走，控方解釋「因為有人頂住度門」，引起一眾辯方律師嘩然。另外，辯方一度質疑控方描述畫面「黑衣人群體人數超越白衣人」不符事實。審訊周二（24日）續審，將繼續播片。

控方高級檢控官程慧明今表示，已處理好其中4段影片的畫面描述，並播放首段《明周》片段，顯示案發晚上約10時41分至51分，元朗站大堂的情况，並截取拍攝到被告在場的截圖。控方特別提到，片段同時拍攝到白衣人，當中部分已被定罪，希望法庭關注白衣人以外的人，「因為畫面好容易忽略咗」。

控方讀出的多段描述指「畫面顯示付費區內黑衣人群體超過幾十人，超越白衣人人數」，代表次被告庾家豪的大律師李百秋質疑，畫面不見黑衣人數目有「超越」白衣人，法官陳廣池反問「超過唔超過係咪咁緊要呢？」控方則解釋描述已「精準」指出是「畫面顯示」的情況，若有爭議可再點算一次。

控方續播放林卓廷當日的Facebook直播片段，片中他向群眾表示已聯絡警方盡快到場，又籲群眾「唔好郁手、企後啲」，及後白衣人追至月台，進入車廂襲擊乘客。陳官關注當時港鐵是否運作中，控方確認一直有列車往來，陳官再問為何列車一直停頓，控方答「因為有人頂住度門，閂唔到」，一眾辯方律師隨即嘩然，有律師指「呢個證供令人擔憂」。陳官重申他只是詢問情況，不是接納作證據，籲辯方「唔使緊張」。

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