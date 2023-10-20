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區議會選舉｜新民黨派29人參選　葉劉對政黨難覓提名感奇怪稱可協助 (14:24)

區議會選舉提名踏入第4天，新民黨今日（20日）公布29人參選名單，其中7人參與地方直選，12人參選地委會界別選舉，大部分集中於港島及新界區，九龍區只派1參選，包括曾加入民主思路的印裔白俊達將出選油尖旺南。

被問到實政圓桌田北辰日前指5名參選人中，仍有4人未拿到提名票，新民黨主席葉劉淑儀表示，「佢（田北辰）以前係我哋副主席，好多政黨話搵唔到提名，我覺得好奇怪。」她稱大家都知道持有提名票者屬於哪些團體，惟至今沒有人來找新民黨。她指考慮提名與否時，會先留意對方過去的軌跡，包括是否遵守《基本法》、國家《憲法》、對社會的貢獻、參選人的質素及理念等。田北辰其後回應，形容葉劉淑儀有大局觀，有心為選舉增加競爭，以提高投票率，稱在留意報道後已兩度致電葉劉淑儀，但對方暫無回應。田北辰又稱，已經向葉劉淑儀的秘書留言，「相信葉太係一個講得出做得到嘅人，我會等佢嘅回覆。」

葉劉淑儀又形容，2019年區選不正常、充滿暴力，指部分當選人打着民主旗號，但並無履行職務，甚至涉刑事罪行。而新民黨今次派出的大部分參選人都較年輕及學歷高，而且全心全意服務社區及真正愛國愛港，有把握獲足夠提名，參選人明起會陸續報名，認為現時已無分所謂建制派，「全部取得提名都是真正的愛國者」，呼籲選民不要因參選人全屬愛國者就不投票。

新民黨唯一在九龍區參選的代表為印裔白俊達，他曾加入民主思路。被問到為何新民黨較少派人參選九龍的選區，葉劉淑儀形容新民黨屬較年輕政黨，資源有限。她亦提及早已認識白俊達，稱他一直服務少數族裔，形容他加入新民黨只是手續過程。

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