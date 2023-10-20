警方反黑行動破非法賭場另檢電槍催淚噴劑拘63人 (14:13)

反三合會行動組亦在行動中搗破一個位於荃灣、由黑幫操縱大型非法麻雀賭場，拘捕51人。另外，重案組在牛頭角一單位檢獲電槍、催淚噴劑及冰毒，拘捕兩名男女。

新界南總區反三合會行動組署理總督察吳子浩表示，昨日搜查荃灣大陂坊一個約1500呎住宅單位，發現單位改裝成一個大型非法賭場，內有39男12女，年齡介乎34至91歲，當時正有非法賭博活動，部分人有黑社會背景，經調查後發現其中兩名65歲男子為賭場負責人，警方分別以經營賭博場所及在賭博場所內賭博，拘捕兩名負責人及49名賭客，當中一人為持雙程證的35歲內地女子。行動中警方共檢獲12張電動麻雀枱，約7000元賭款及多副麻雀賭具。

警方相信賭場由一個活躍於荃灣的三合會以「抽水」形式經營，並且提供基本飲食吸引賭客，單位亦設置隔音設施提高賭檔隱密程度，相信非法賭檔已運作約3個月，估計每月收入7萬元。警方相信已成功打擊該三合會及其收入來源。

另外，新界南總區重案組高級督察王婉貞表示，警方早前收到情報，指牛頭角彩盈邨一單位有人販運毒品，經調查及分析鎖定兩名目標人物，重案組探員昨日傍晚在目標單位外截查一名女子，而其戶主男友當時亦在單位內，警方在屋內搜獲141克，市值超過8萬元的冰毒、一個冰壺、一個電子磅及大量透明可再封膠袋。另外亦檢獲3支電槍及一支催淚噴劑，經調查以販運危險藥物、藏有工具可作吸食毒品用途及無牌管有槍械及彈藥拘捕兩人，被捕的29歲越南裔男子報稱無業，有三合會背景，另一被捕21歲女子亦報稱無業，兩人正被扣查。