《7.21誰主真相》片段呈堂　法官質疑標題有既定立場 (13:39)

代表林卓廷的辯方大律師黃錦娟讀出由辯方草擬的第二份承認事實，加入多份經控方同意新增的辯方證物，包括案發晚上近10時，一名男子在元朗雞地被20名白衣人追打，當晚警方截至9時43分亦接獲約500次巿民來電，指白衣人在元朗不同地方聚集，而在當晚7時至翌日凌晨1時，共11名警員奉命到十八鄉村村公所、雞地等觀察，其中在鳯攸北街發現近200名穿白衣者聚集，警員報告上級後繼續在場觀察，其後奉命返回警署。

多段網上片段亦列作證物，包括時任立法會議員何君堯的Facebook直播、稱要「藤條打仔」的《經濟日報》副社長石鏡泉在添馬公園「守護香港」集會發言、一名集會人士指7.21「會有一場好戲」等，又詳列多個網上帖文，包括Facebook用戶「金水」發帖、Telegram「氣象巴打」指白衣人追打巿民等。

另外26段片段則由警方擷取作證，包括港台《鏗鏘集》專題報道《7.21誰主真相》，以及題為「元朗無差別亂毆途人」等片段。陳官隨即質疑「無差別」、「黑社會」等字眼有指向性，「誰主真相」一詞「有既定立場」；而網上帖文為傳聞證供及具誤導性，建議一併刪除標題和帖文。

辯方則重申，承認事實僅展示網上確實有上述片段，不代表同意標題的描述屬實，無意帶來偏見，又指部分片段是昨天承認事實提過的控方證物，標題同樣有「無差別」等字眼。陳官隨即指既然雙方同意，便不會干預。審訊下周二續。