兩男涉理大衝突暴動罪成上訴被拒 (13:41)

上訴人方淦輝（27歲）和何仲玹（25歲），早前被區院法官徐綺薇裁定暴動罪成，各判囚4年半。代表方淦輝的大律師熊雪如表示，除了方在油麻地的羈留封鎖區被捕之外，控方無足夠證據說明方參與暴動；原審法官單憑片段截圖，無法知道方被捕之前的行為，不排除方只是路過途人。

沒有律師代表的何仲玹自行陳辭表示，他被捕時沒有管有手提電話，在不知道警方呼籲之下誤闖示威現場；實情是他當晚感覺頭暈背痛，想前往附近的廣華醫院求醫，原審法官忽略對他有利的可能性。

法官潘敏琦引述案例表示，法庭毋須就沒有作供的被告設想抗辯理由，「你話你頭暈背痛，你有無講？有無上庭作供？有無接受控方盤問？」潘官認為，既然何仲玹沒有自辯，法庭不必作出有利於他的推論。

律政司高級檢控官莫韻妍則表示，當時示威現場「烽火連天、火光熊熊」，不斷有人丟磚和汽油彈，猶如戰場一樣可怕。律政司又指，不想參與暴動的人無可能身處現場，甚或穿黑衣黑褲出現，原審法官的定罪裁決無誤。