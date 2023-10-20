單親母涉虐過度活躍兒　判18個月感化令 (13:39)

辯方求情稱，45歲的無業被告W.T.L.患有情緒病，形容她照顧過度活躍症的兒子，是一個病人照顧另一個病人，箇中辛酸不足為外人道。她非出於個人私利或有暴力傾向，而是不想兒子沉迷玩iPad或欠交功課才犯案。

辯方引述創傷報告指，被告兒子的行為問題會刺激被告情緒，辯方又呈上被告兒子的畫作，顯示他仍愛無可取代的母親，想與她相處，被告也不會放棄兒子。感化官建議可判處感化令及接受精神治療。

裁判官曾慶東指出，被告兒子有過度活躍症、專注不足及抗拒行為，較一般兒童頑皮，被告過往經歷兩段失敗婚姻，上班之餘獨自照顧兒子，法庭可想像其困境。雖然管教子女時有需要懲罰，但法律不容許體罰，曾官表示研究指出「暴力係學返嚟」，父母對子女使用暴力，不良教育方式一代傳一代，子女或視暴力如無物，並在其他情况應用。

曾官考慮案情和報告後指，涉案兒子對母親有深厚感情，其畫作上寫有「I love you mum」，他欲與母親居住，暫住家舍反而增加反叛行為，意味兩人分離不是好的選擇，而被告需要的是協助，遂判被告接受感化令和心理輔導。被告庭上聞判落淚。