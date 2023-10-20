政府擬建沙田T4主幹路造價逾71億　土拓署解釋因加長路段及通脹等因素所致 (12:52)

政府預計，T4主幹路通車後，繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路或青沙公路的行車時間會由現時約20分鐘減至約12分鐘。項目造價由2006年估計的11億增至現時估算的71億，部分議員關注造價昂貴，土拓署東拓展處長梁中立解釋指，新方案包括多項按地區人士意見而加入的改善措施，例如較原方案加長部分路段及隔音屏障、新增支路等，加上通脹等因素，令造價增加，指估價為市場回標價，與其他同類型的工程造價估算相若。

工程部分路段會橫跨東鐵線，土拓署表示，有關工程只會港鐵凌晨維修護養時段進行，並要預先通知港鐵及獲對方審視及同意。工聯會梁子穎關注可否透過地面加固措施保護鐵路，令工程可於日間繼續。梁中立說，當局與港鐵一直商討，認為現時方案較可取及較具成本效益。運輸及物流局副秘書長黃珮玟補充指，港鐵需將鐵路安全放於首位，當局會繼續與港鐵商討，檢視如何可互相配合，盡量增加工程時間。

民建聯李世榮關注當局可否壓縮工程時間，梁中立稱工程相當複雜，包括要在繁忙路段的高空興建高架橋，工程範圍亦會橫跨東鐵線，加上工程範圍附近有鷺鳥群，考慮到牠們的生活作息習慣，當局須特別要求承建商於夜間減低施工頻率。

土拓署於2006年10月首次就T4工程計劃刊憲，因未能取得沙田區議會支持而擱置詳細設計工作；土拓署2016年3月再度開展研究，指目前有關設計及工地勘測工程已大致完成。當局計劃在財委會批准撥款後展開擬議工程計劃，預計約4年半內可完成大部份的行人及單車設施，整項工程預計約6年內完成。