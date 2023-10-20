區議會選舉｜經民聯派人參選南區　自由黨宋芝齡報名參選灣仔區直選 (12:39)

盧偉國認為，吳日峰能助改善該區經濟民生，給予年輕人更多發展機會。他又指，當區新舊經濟活動並存，可發揮經民聯的工商專業，加上該黨在當區地區網絡較多，故派員參選。至於經民聯會否再派人參選，盧偉國指會陸續公布。梁美芬補充指，港島非常適合經民聯派人參選，認為團隊跨階層，亦於專業上給予各種支援。陸瀚民則讚吳有魄力及能力，可向政府及市民提供專業意見，龍漢標則冀市民多支持年輕人服務社區。

吳日峰期望可推動工商經濟，並帶動民生發展，他自言創業10多年，了解基層上流困難。他亦身兼南區西分區委員，稱有信心當選。談及爭取提名，吳日峰表示經過5年地區工作，已熟悉三會成員，認為三會成員認可他在社區努力，故索取提名時「無甚難度」，亦感謝他們支持。他未回應有否與同區其他參選人協調，相信每一位參選人都會全力以赴，又相信新制下選區擴大亦無困難，稱絕對有能力服務社區。

另外，早前已宣布代表自由黨參選灣仔區直選的藝人宋芝齡，今日亦正式報名；民建聯的姚銘及高維基亦分別報名參選北區蝴蝶山及紅花嶺選區。

南區西北參選人包括民建聯張偉楠及工聯會林詠欣；灣仔選區參選人包括民建聯穆家駿；北區蝴蝶山選區參選人包括香港新方向的李家駿及公屋居民關愛會粉嶺辦事處主任宋冰冰。