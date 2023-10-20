教大學者指推津貼對鼓勵生育作用不大　陳家珮冀政府推更多優惠政策 (10:30)

特首李家超下周三發表新一份《施政報告》，有傳媒引述消息指將推鼓勵生育政策，包括向初生嬰兒父母派發兩萬元現金津貼。教大亞洲及政策研究學系社會政策講座教授周基利認為措施作用不大，但反映政府重視生育率問題，「係個開始」。他認為政府要考慮作更大的變革，如在教育、房屋方面著手，或推動更多家庭友善措施。新民黨立法會議員陳家珮認為有關措施有鼓勵作用，期望當局不要為津貼的使用範圍設置太多限制，亦不要設太高申領門檻。
周基利今早於港台《千禧年代》中表示，生兒育女是長期的投資或計劃，政府派發即時的津貼，相信對夫婦的決定影響不大，又說其他推出現金津貼的地區生育率未有大幅改善，僅有輕微作用。他認為，要解決根深蒂固的問題，政府要推動更大型變革，解釋現時年輕夫婦嚮往外國教育制度，亦面對家庭友善措施如托兒所等不足，又會考慮社會環境是否適合生兒育女，令他們對生育卻步，故當局應推動教育改革、家庭友善措施，提供生育動機。
另有報道指政府研究三招鼓勵生育，包括考慮有嬰兒家庭可在申請資助房屋時加分或獲優先編配單位。周基利認為，措施對已置業的家庭幫助不大，促當局要多方面思考，不應推出只有某些階層受惠的措施。陳家珮於同一節目表示，房屋是珍貴資源，政府要考慮做法是否符合整體公眾利益。
陳家珮又說，以往政府取態是不干預市民生育決定，但若今次推出鼓勵生育設施是一個好好的開始，「取態係積極進取咗」，亦對年輕夫婦發出正面信息，相信有鼓勵作用。她說，津貼肯定不算足夠，期望政府未來研究推出更多鼓勵措施，如子女累進稅額、外傭免稅額。