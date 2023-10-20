教大學者指推津貼對鼓勵生育作用不大　陳家珮冀政府推更多優惠政策 (10:30)

周基利今早於港台《千禧年代》中表示，生兒育女是長期的投資或計劃，政府派發即時的津貼，相信對夫婦的決定影響不大，又說其他推出現金津貼的地區生育率未有大幅改善，僅有輕微作用。他認為，要解決根深蒂固的問題，政府要推動更大型變革，解釋現時年輕夫婦嚮往外國教育制度，亦面對家庭友善措施如托兒所等不足，又會考慮社會環境是否適合生兒育女，令他們對生育卻步，故當局應推動教育改革、家庭友善措施，提供生育動機。

另有報道指政府研究三招鼓勵生育，包括考慮有嬰兒家庭可在申請資助房屋時加分或獲優先編配單位。周基利認為，措施對已置業的家庭幫助不大，促當局要多方面思考，不應推出只有某些階層受惠的措施。陳家珮於同一節目表示，房屋是珍貴資源，政府要考慮做法是否符合整體公眾利益。

陳家珮又說，以往政府取態是不干預市民生育決定，但若今次推出鼓勵生育設施是一個好好的開始，「取態係積極進取咗」，亦對年輕夫婦發出正面信息，相信有鼓勵作用。她說，津貼肯定不算足夠，期望政府未來研究推出更多鼓勵措施，如子女累進稅額、外傭免稅額。