警方入境處聯合行動拘14黑工　HKTVmall外判商疑涉黑工集團 (21:45)

將軍澳重案組偵緝督察王嘉聲指，警方昨日接獲工廠保安報案，指核對工廠員工身分證時，懷疑一男一女使用虛假身分證。警方到場調查後拘捕一男一女，涉嫌僞造身分證名文件、逾期居留、違反逗留條件。案件交由重案組跟進，同時警方將資料交予入境處。

入境處高級入境事務主任關凱齡表示，警方與入境處昨日起一連兩日進行聯合掃蕩，合共拘捕14名從事包裝工作非法勞工，包括6男8女，並檢獲13張僞造香港身分證。初步調查發現被捕黑工來自同一承包商，懷疑涉及團夥式使用僞造香港身分證的黑工集團。入境處會進一步深入調查，追查虛假身分證的來源，不排除更多人被捕。入境處會繼續全力打擊非法勞工，並提醒僱主有責任確保員工持有效身分證，於核對身分證時亦應提高警覺。

香港科技探索有限公司（HKTVmall）回應事件，指有關事件發生於昨天，將軍澳總部門口保安人員為外判工人進行登記時，行政部員工發現其身分證質感粗糙，懷疑有人使用偽造香港身分證，立即向管理層報告，揭發外判公司使用非法勞工。集團主動致電999報警，獲轉介至將軍澳警署跟進。隨後警方到場帶走相關人士，集團職員亦一同到警署提供資料。香港科技探索強調，絕不容忍任何不法行為，除會主動揭發、全力配合相關部門的調查外，亦會繼續主動跟進事件及搜集證據，並即時終止與有關外判商合作。