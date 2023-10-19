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海關檢逾800隻走私大閘蟹拘一男子 (18:25)

香港海關深圳灣貨物組海關人員昨日（18日）截查一輛跨境貨車，在車上檢獲一共6箱、超過800隻懷疑走私大閘蟹，價值約5萬港元，一名52歲中國籍男司機懷疑涉案被捕。

海關邊境及港口處跨境橋岸科高級督察王祐天表示，涉案大閘蟹沒有附上相關證明，懷疑違反食物安全條例，案件已經交由食環處食安中心跟進調查。海關初步調查，相信涉案大閘蟹每隻約6兩重，成本每隻約50多元，估計主要供應香港市場，可獲2至3倍利潤。

海關聯同食安中心於今年9月1日起，展開為期3個月的聯合行動，於海陸空各口岸打擊走私大閘蟹。截至昨日爲止，海關總共轉介35宗案件予食安中心跟進，其中17宗案件，涉及約1400公斤、7800隻大閘蟹沒有相關衛生證明書。

王祐天表示，海關今年堵截的懷疑走私大閘蟹，主要於入境私家車內發現，與去年主要在入境貨車內檢獲的情況不同。去年海關共檢獲15515公斤懷疑走私大閘蟹，今年暫時檢獲1448公斤。海關相信內地通關後，不法分子改為利用跨境私家車走私，並以螞蟻搬家形式偷運大閘蟹來港。海關提醒業界切勿進口及售賣來歷不明的大閘蟹，消費者亦應該光顧信譽良好、領有食環處簽發相關許可證的商戶，海關及食安中心會繼續合作，打擊走私食物。

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