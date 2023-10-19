6人涉理大外「圍魏救趙」案暴動罪成　官質疑有辯方證人試圖誤導法庭要求調查 (17:58)

6名被告為葉偉成（現27歲，下同）、翁耀揚（30歲）、尹亦慷（26歲）、溫燿輝（27歲）、黃俊輝（21歲）以及姚梓駿（25歲）。法官陳廣池裁決指，2019年下旬發生大規模暴動，被告身處香港必然知道政治動蕩事件，「沒有人以為這是嘉年華慶祝大會」。陳官稱，本案6人在油麻地封鎖區被截停，搜出生理鹽水等物品，必定不是無辜途人。

案件審訊中，翁耀揚自辯稱當日和友人慶祝生日，溫燿輝表示和友人打邊爐，黃俊輝則稱陪同學打籃球。陳官拒納各人證供，指他們沒有留意現場的交通情况，亦沒有遠離黑衣人的方向，唯一合理推論是他們參與示威，旨在壯大暴動者聲勢。其中溫燿輝自辯表示，當晚和友人截停五座的士到旺角，陳官反駁大部分香港的士僅有四座位，構成案中疑點。

葉偉成、翁耀揚、尹亦慷和溫燿輝則傳召辯方證人作供，其中任職旺角「申子居酒屋」的總廚供稱，尹當日在居酒屋打卡上班，至晚上11時下班。陳官表示，呈堂打卡紀錄列出上下班日子，卻欠缺尹的簽名，法庭懷疑總廚的供辭不盡不實，冀控方調查。