明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

區議會選舉｜九龍城南北各增一人參選　獲江玉歡支持　對撼建制大黨 (16:51)

區議會提名期踏入第三日，九龍城選區再有人報名參戰，選委界立法會議員江玉歡今率風水師謝敏婷（謝柳汝）及註冊專業房屋經理林淑芳，參選九龍城南及九龍城北選區。

江玉歡支持二人參選，認為她們有熱誠及有專業能力服務社區，又指獲二人主動接觸。江玉歡表示，若其他地區的無政黨背景或年輕人望得到支持，也願先了解，可支持有心服務社區者。

自言屬「90後」的謝敏婷表示，政綱將集中關注青年未來、幼兒發展、家庭發展、性小眾（LGBT)等議題，她又稱因眼見社會不公而決定參選，又指當區居民對區內事務求助無門，區議員跟進進度不理想，望當選後可成為政府與市民間的橋樑，改善市民生活。被問到取得三會提名的過程時，她指取得提名的過程「非常困難」，稱作為「政治素人」，透過民政署轉達爭取提名意願，「可能擺風水擺得好」，獲三會成員致電交流，亦有另一參選人、現為防火委員的林淑芳介紹三會成員，終獲足夠提名。

林淑芳則稱，土瓜灣一帶舊樓林立，亦有「三無大廈」及圍標等問題，冀將個人專業帶進議會，為市民爭取房屋福利。她亦指曾任當區分區委員，現為當區防火委員，在地區服務及活動上結識三會成員，向他們闡述政綱後獲得提名。二人均稱有信心當選。

九龍城北區已報名參選人有民建聯成員關浩洋、工聯會成員鄧巧彤、無報稱政治聯繫的林博；九龍城南區就有民建聯成員吳寶強、經民聯成員李超宇、香港新方向成員馬志恆。

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉

上 / 下一篇新聞