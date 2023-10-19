區議會選舉｜九龍城南北各增一人參選　獲江玉歡支持　對撼建制大黨 (16:51)

江玉歡支持二人參選，認為她們有熱誠及有專業能力服務社區，又指獲二人主動接觸。江玉歡表示，若其他地區的無政黨背景或年輕人望得到支持，也願先了解，可支持有心服務社區者。

自言屬「90後」的謝敏婷表示，政綱將集中關注青年未來、幼兒發展、家庭發展、性小眾（LGBT)等議題，她又稱因眼見社會不公而決定參選，又指當區居民對區內事務求助無門，區議員跟進進度不理想，望當選後可成為政府與市民間的橋樑，改善市民生活。被問到取得三會提名的過程時，她指取得提名的過程「非常困難」，稱作為「政治素人」，透過民政署轉達爭取提名意願，「可能擺風水擺得好」，獲三會成員致電交流，亦有另一參選人、現為防火委員的林淑芳介紹三會成員，終獲足夠提名。

林淑芳則稱，土瓜灣一帶舊樓林立，亦有「三無大廈」及圍標等問題，冀將個人專業帶進議會，為市民爭取房屋福利。她亦指曾任當區分區委員，現為當區防火委員，在地區服務及活動上結識三會成員，向他們闡述政綱後獲得提名。二人均稱有信心當選。

九龍城北區已報名參選人有民建聯成員關浩洋、工聯會成員鄧巧彤、無報稱政治聯繫的林博；九龍城南區就有民建聯成員吳寶強、經民聯成員李超宇、香港新方向成員馬志恆。