「智方便」獲兩項ISO國際認證　將推簡化使用流程實現政府服務一網通辦 (15:09)

資科辦網絡安全及數碼個人身分部高級系統經理易玉華表示，「智方便」現提供約300項政府及公私營機構服務，約240萬用戶使用。張宜偉指「智方便」使用次數達5000萬次，於「智方便」提供服務的公私營機構佔比為9：1。公營服務包括康體通、稅務易、易通行等，私營介面則透過「沙盒計劃」開放予10個界別申請。最新版本的「智方便」無需用戶登入即可在應用程式內看見天氣、交通狀况以至急症室輪候情况等政府資訊。

「智方便」來年將實施簡化登記程序及使用流程、增「授權數據交換閘」及改善服務分類頁面。易玉華指，會於不影響身分認證準確度情况下，減少登記時拍攝身分證及人面識別的流程，亦會設人面識別流程及身分二維碼等，供如銀行開戶認證的線上及線下識別服務使用。

「授權數據交換閘」方面，易玉華稱，現時各部門收集的個人資料不互通，增設新功能後如獲市民授權，任何一個部門經「智方便」獲取資料後，日後再向政府部門遞交其他申請，曾獲取的資料將會被自動填寫。另外，資科辦亦計劃將熱門的政府服務，如訂場服務重新歸類，令市民可以更方便找到所需服務。

資科辦上周五（13日）舉行第十七屆專題技術論壇，並公布一站式個人化數碼服務平台「智方便」獲得ISO兩項國際標準認證，分別屬於資訊安全管理系統（ISMS）及私隱資訊管理系統（PIMS）的相關認證審核，該私隱認證為政府部門首次獲得。

論壇亦有28家為「智方便」提供系統開發支援服務供應商展示服務，其中一家為Nexify Limited，客戶經理何俊銘稱，公司為環保署、警方等部門提供技術支援，展出的光學物件（OCR）及手寫文字識別（ICR）系統為其中之一，他認為「智方便」未來會流行，惟「重點是認受性問題」，政府獲取ISO國際標準認證有助提升認受性，吸引更多更多公司加入。