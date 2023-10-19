女子涉遭「炒散」中介起底　事主：每天提心吊膽 (14:50)

控罪指稱，被告張子良於或約於2022年10月19日未經女子X的同意下向另兩人披露X的中英文姓名、身分證號碼等。控辯雙方承認事實指，被告遭警方拘捕時稱「我唔知咁樣係犯法」。

事主X出庭作供指，她於2021年6月認識為酒店餐廳找人上班的被告，希望被告轉介工作，並加入「炒散」WhatsApp信息群組。X將身分證照片等資料傳送予被告，被告曾安排半島酒店的炒散工作，X上班後問被告何時支薪，卻不獲直接回答。

X續指，被告隨即指定她某日在半島宴會部上班，X未有答允，被告叫她不用再上班。X指被告態度兇惡並責罵她，被告在X的身分證照片加上「十問九唔應 永不錄用」字句，再發送照片給她。X庭上形容事件荒謬，她覺得生氣遂在網上討論區「連登」發帖提及「蛇頭」惡行，多人留言稱估計是被告。

其後有網民告知X，指從被告收到X的身分證照片，當X得悉感到尷尬，她不曾同意被告向別人披露資料。X表示曾提供住址等資料予被告，擔心被人跟蹤和淋紅油。其中一名收取身分證照片的姓陳男子供稱，見到帖文後聯絡被告，陳對被告出言恐嚇「睇唔過眼」。審訊午續。