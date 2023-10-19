女子涉遭「炒散」中介起底　事主：每天提心吊膽 (14:50)

一名女子涉獲轉介到半島酒店「炒散」工作後，向俗稱「蛇頭」的中介人詢問何時支薪，女子其後未能在指定日子再上班遭責罵。女子在網上發帖講述中介人的惡行，中介人將她的身分證照片傳送別人。中介人今（19日）在屯門裁判法院否認兩項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪受審。事主供稱，得悉事件後每天提心吊膽，擔憂被盜取資料借貸。
控罪指稱，被告張子良於或約於2022年10月19日未經女子X的同意下向另兩人披露X的中英文姓名、身分證號碼等。控辯雙方承認事實指，被告遭警方拘捕時稱「我唔知咁樣係犯法」。
事主X出庭作供指，她於2021年6月認識為酒店餐廳找人上班的被告，希望被告轉介工作，並加入「炒散」WhatsApp信息群組。X將身分證照片等資料傳送予被告，被告曾安排半島酒店的炒散工作，X上班後問被告何時支薪，卻不獲直接回答。
X續指，被告隨即指定她某日在半島宴會部上班，X未有答允，被告叫她不用再上班。X指被告態度兇惡並責罵她，被告在X的身分證照片加上「十問九唔應 永不錄用」字句，再發送照片給她。X庭上形容事件荒謬，她覺得生氣遂在網上討論區「連登」發帖提及「蛇頭」惡行，多人留言稱估計是被告。
其後有網民告知X，指從被告收到X的身分證照片，當X得悉感到尷尬，她不曾同意被告向別人披露資料。X表示曾提供住址等資料予被告，擔心被人跟蹤和淋紅油。其中一名收取身分證照片的姓陳男子供稱，見到帖文後聯絡被告，陳對被告出言恐嚇「睇唔過眼」。審訊午續。