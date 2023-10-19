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稅務主任遲交效忠聲明被令提早退休　申司法覆核被拒　官稱處分嚴厲但非不相稱 (14:48)

公務員事務局2021年要求公務員聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，一名工作逾25年的助理稅務主任發信問何謂違反聲明，限期後半年補交聲明，被勒令提早退休。他入稟高院挑戰局方決定，今（19日）被駁回司法覆核許可。法官在判辭表示，申請人受到的懲罰可以說是嚴厲和偏重（on the high side），但他沒有在限期前提交效忠聲明，局方處分並非不合比例。

法官高浩文在判辭開首表示，設立限期的目的是在特定時間內完成要求，不會因為有人提出問題而延長限期。本案而言，申請人王秋明（現47歲）沒有按時交表，申請方力陳他只是真誠發問，並非拒絕履行公務員責任。法官指此說法明顯錯誤，王的交表限期一直為2021年2月，從來無人批准王延長期限。法官又指，本案最直接的出發點，是王沒有在限期前簽聲明；由於王有一個月時間閱讀聲明，他應該知悉拒簽的嚴重後果。

法官提到，王秋明基於公眾利益而提早退休，仍可獲得退休金，不屬於正式的紀律處分，只是某程度上的紀律行動；除非處罰和行為極不相稱，否則法庭不會輕易干預。法官認為，王受到的處罰可說是嚴厲，但並非不相稱，因為公務員事務局的通告已列明拒簽的後果，除了終止聘用沒有其他選擇。

申請方亦爭議，公務員事務局常秘沒有給予足夠理由，解釋王秋明為何接受處分。法官表示，在雙方冗長的書信來往之中，常秘已表明王沒有在限期內交聲明，政府對他履行公職的能力失去信心。法官提及，局方沒有披露涉及處分的內部會議紀錄，並無對王造成實際不公，遂裁定申請方理據沒有合理可爭辯之處，駁回司法覆核申請。

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