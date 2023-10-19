愉園涉拖欠球員236萬元薪金　控辯雙方需時磋商押後再訊 (14:42)

被告為陳志實及愉園足球俱樂部有限公司，陳被控共24項傳票控罪，包括包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資及9項「在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」罪。

陳亦以愉園足球俱樂部的董事身份應訊，愉園足球俱樂部被控24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項及3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資。

上述控罪指稱兩名被告於2022年9月27日，無合理辯解而沒有在合約完結當天、工資期完結後的期限內或按勞資審裁處的判令付款，涉款約236萬元，涉及10名僱員，即許家銓、譚德鏗、黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾至孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael及余嘉瑋。