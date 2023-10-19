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愉園涉拖欠球員236萬元薪金　控辯雙方需時磋商押後再訊 (14:42)

本地老牌球會愉園傳出欠薪醜聞，前班主陳志實被指拖欠球員薪金，涉及約236萬元，陳與其任董事的愉園足球俱樂部有限公司被控沒有在到期日內支付工資、沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項等共48項傳票控罪，案件今（19日）於觀塘裁判法院再訊。辯方表示已去信予控方進一步磋商，但牽涉的證據多，控方需時考慮才答覆。裁判官把案押後至11月16日再訊。

被告為陳志實及愉園足球俱樂部有限公司，陳被控共24項傳票控罪，包括包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資及其他須付款項、3項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資及9項「在董事的同意或縱容下，或可歸因於該人士本身的疏忽，沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項」罪。

陳亦以愉園足球俱樂部的董事身份應訊，愉園足球俱樂部被控24項傳票控罪，包括6項沒有在到期日內支付工資、6項沒有在僱傭合約完成時支付工資、9項沒有支付任何根據審裁處的判令須支付的款項及3項沒有在僱傭合約終止時在到期日屆滿前付給工資。

上述控罪指稱兩名被告於2022年9月27日，無合理辯解而沒有在合約完結當天、工資期完結後的期限內或按勞資審裁處的判令付款，涉款約236萬元，涉及10名僱員，即許家銓、譚德鏗、黃智康、張俊軒、黃浩然、屠俊翹、曾至孝、Silva Da Silva Luciano、Severo Burkatt Mikael及余嘉瑋。

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