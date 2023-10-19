明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

7.21案 警於元朗站閉路電視出現92秒 官指旁聽者高叫或涉藐視法庭 (13:56)

2019年721元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6名男子參與暴動，7人否認暴動罪受審。有旁聽者在休庭時高聲道「開案中案囉」，控方隨後向法庭表示遭旁聽者「大聲呼喝」。主審法官陳廣池認為或構成藐視法庭，會提供閉路電視片段供控方跟進，又提醒辯方有責任和義務「提醒某啲極端嘅支持者」遵守法庭規則。

被告林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗同否認暴動罪受審。控辯雙方未能就控方為涉案片段加入的文字描述達成共識，亦對審訊的流程有分歧，雙方在休庭時一度爭論，其間有旁聽者高聲道「開案中案囉」。控方高級檢控官程慧明休庭後稱遭旁聽者插嘴和呼喝，惟該人士已離開，希望公眾注意禮貌。審訊明續。

陳官聞言指控方應著警員截查相關人士及摘下資料，考慮展開刑事藐視法庭程序，並重申法庭正進行刑事審訊，提醒旁聽者若突然叫囂，「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑嘅」。陳官又指辯方亦有責任「提醒某啲極端嘅支持者，同情人士又好，同路人又好，無論咩絲都好」，均要遵守法庭規則。

控方今晨讀出雙方同意事實，提及案發的7月21日晚上10時52分，有3名警員抵達元朗站G出口，逗留一段時間後離開，在閉路電視片段中出現92秒。同晚11時15分，再有數十名警員抵達元朗站；同意事實亦包括3則林卓廷在案發當晚發布的Facebook帖文，指元朗出現懷疑黑社會份子，提醒巿民小心，又稱已要求警方確保公眾安全。

2020年8月26日早上，警方上門拘捕7名被告，當中林卓廷、楊朗分別住在沙田和慈雲山，其餘被告居於元朗、屯門及天水圍。警方亦檢走各人的八達通卡，根據港鐵收費系統的紀錄，各被告當晚分別在灣仔、尖東、銅鑼灣、中環等港鐵站入閘，並分別在元朗和兆康站出閘。審訊明續，待處理另兩份同意事實。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 721事件

上 / 下一篇新聞