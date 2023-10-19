7.21案 警於元朗站閉路電視出現92秒 官指旁聽者高叫或涉藐視法庭 (13:56)

被告林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗同否認暴動罪受審。控辯雙方未能就控方為涉案片段加入的文字描述達成共識，亦對審訊的流程有分歧，雙方在休庭時一度爭論，其間有旁聽者高聲道「開案中案囉」。控方高級檢控官程慧明休庭後稱遭旁聽者插嘴和呼喝，惟該人士已離開，希望公眾注意禮貌。審訊明續。

陳官聞言指控方應著警員截查相關人士及摘下資料，考慮展開刑事藐視法庭程序，並重申法庭正進行刑事審訊，提醒旁聽者若突然叫囂，「我可以即刻鎖你入去，唔係講笑嘅」。陳官又指辯方亦有責任「提醒某啲極端嘅支持者，同情人士又好，同路人又好，無論咩絲都好」，均要遵守法庭規則。

控方今晨讀出雙方同意事實，提及案發的7月21日晚上10時52分，有3名警員抵達元朗站G出口，逗留一段時間後離開，在閉路電視片段中出現92秒。同晚11時15分，再有數十名警員抵達元朗站；同意事實亦包括3則林卓廷在案發當晚發布的Facebook帖文，指元朗出現懷疑黑社會份子，提醒巿民小心，又稱已要求警方確保公眾安全。

2020年8月26日早上，警方上門拘捕7名被告，當中林卓廷、楊朗分別住在沙田和慈雲山，其餘被告居於元朗、屯門及天水圍。警方亦檢走各人的八達通卡，根據港鐵收費系統的紀錄，各被告當晚分別在灣仔、尖東、銅鑼灣、中環等港鐵站入閘，並分別在元朗和兆康站出閘。審訊明續，待處理另兩份同意事實。