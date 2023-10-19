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政府擬為強制舉報虐兒立法後訂指引　邀專業團體交意見 (12:10)

政府早前完成草擬《強制舉報虐待兒童條例草案》，提出強制社福、教育和醫療衛生界共23類專業從業員，工作期間如有合理懷疑兒童受嚴重傷害或正面對嚴重傷害風險，必須在切實可行範圍內盡快舉報。立法會審議草案的法案委員會主席鄧家彪表示，政府由即日起至12月19日，向相關業界專業團體收集意見及對草案的疑問，並計劃為日後生效的法例擬定指引，讓專業從業員可以跟從。

鄧家彪指，政府將向社福、教育、醫療衛生界專業團體發邀請信，希望相關團體反映疑問、意見等，例如何謂虐待、潛在風險、實際風險及合理辯解的範圍等。他又指，政府有意成立「專業顧問團」，納入包括社福、醫療及教育界代表，協助指引清晰「落地」，並在法例通過後及生效前的18個月期間，發揮協調界別的作用。他歡迎政府「平行諮詢」的做法，認為有助把握時間，亦肯定政府著重持分者意見，呼籲相關專業人士及團體積極反映建議、意見或疑難。

法案委員會上月曾舉行公聽會，當時共有36個社福界專業團體代表出席，不少團體關注條文內針對虐兒、舉報門檻及步驟等內容未夠清晰。有團體擔心一旦草案獲通過，前線要處理懷疑個案數目會大幅上升；亦有團體批評罰則不應「一刀切」，需視乎情况而定，避免造成業界恐慌濫報或虛報。

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