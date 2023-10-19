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精進建築工程被除名　陳健碩稱罕見　梁文廣：房委會已設專隊「睇實」 (11:28)

涉去年油塘地盤工字鐵塌斃工友事故的「精進建築工程有限公司」，屋宇署昨宣布拒絕續期申請，下月16日起由一般建築承建商名冊除名。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩表示，過往工程公司被除牌並不常見，通常涉及嚴重事故，亦不會交代原因。

同屬興聯集團的「精進建築有限公司」早前涉及安達臣道地盤事故，陳健碩今早於港台節目上稱，無法估計「精進建築有限公司」會否同被除牌，指當局並無公開列明什麼情况下決定工程公司除牌與否，「或者你要死幾多人先除牌」，而是經委員會在面試時的專業判斷，決定是否有信心申請人可令工程符合《建築物條例》，強調沒有一條「方程式」。工權會總幹事蕭倩文認為，如「精進建築工程有限公司」只涉一宗意外仍需被除牌，相信「精進建築有限公司」的處罰亦不會有太大改變。

對於除名對建築項目進度的影響，陳健碩相信私人發展商靈活度高，料不會有太大困難，又指很多工程都會分判予二判或三判，發展商可盡量沿用二判或三判，只需另找一名獲授權簽署人便可繼續工程。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣亦支持政府除牌決定，認為反映政府重視地盤管理安全，凌駕建屋進度及時間等因素。他又稱收到信息指房委會已設專隊「睇實」精進建築負責的項目，認為有助房委會掌握工程進度、數據及人員配置等，「房委會都有嘢揸喺手」，若精進建築除名，亦不致於要暫停所有工程項目。

梁文廣指，「精進建築」目前有4個房委會大型公屋項目，涉及逾1.5萬單位，擔心一旦不獲續牌，或會影響相關公屋落成進度，促請政府做好準備。

完成訪京行程的特首李家超就表明，支持發展局按法律處理「精進建築工程有限公司」的個案，指政府關注職業安全及整體公共房屋供應，已提醒房屋局長研究及審視。

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