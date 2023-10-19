涉以難民食物卡換食品轉售圖利　重案組拘6男女　 (00:45)

近日有傳媒報導，指有市民疑利用「難民食物卡」到超級市場入貨，再轉售圖利。警方今（18日）展開執法行動，西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫帶隊搜查油麻地百佳及藥行等三個處所，據悉三人被捕，另有一名百佳男經理被帶走助查。

探員今午到文英街一間藥行及渡船街百佳超級市場搜查，懷疑有職員與案件有關，在藥行檢走飲品及罐頭等證物，其後再登上文英街文輝樓一個單位搜查，懷疑有人利用上址作貨物儲存倉，探員於倉內檢走大批食品，包括食油、奶粉、喉糖及香米。經調查，警方拘捕兩名藥行男職員及一名50歲姓鄺女子。

消息指，兩名女子懷疑利用「難民食物卡」到超級市場購買食品，再向街坊、藥房等轉售圖利，其中一名涉案彭姓女子已離開香港，警方正調查其下落，而其「拍檔」姓鄺女子則被捕。

自2017年3月起，香港國際社會服務社（ISS）根據與社會福利署的服務合約，以電子食物卡作為向免遣返聲請人提供食物援助的主要渠道。香港國際社會服務社回覆查詢指，經機構領取食物援助的服務使用者約1.2萬人，而根據近日傳媒報導內容，已展開全面調查，並於就個案報警，現階段不便提供更多資料。